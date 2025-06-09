Семилетний ребенок утонул в реке Уча в подмосковном Пушкино

«Днем, 6 июня 2025 года, двое друзей 7 и 8 лет решили искупаться в не предназначенном для этого месте на реке Уча в Пушкино, при этом плавать дети не умели. В результате семилетнего ребенка затянуло под воду течение, его тело удалось извлечь из воды спасателям только спустя двое суток. Пушкинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели ребенка, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту», — говорится в сообщении.
В прокуратуре обращаются к родителям, законным представителям детей и призывают проявить бдительность и оградить детей от травм и несчастных случаев. В целях предотвращения несчастных случаев с детьми на водоемах, обеспечьте внимательное к ним отношение, осуществляйте непрерывный контроль за ними, не допускайте детей к непредназначенным для купания или необорудованным водоемам.
Необходимо соблюдать следующие меры безопасности: непрерывный контроль — всегда следите за детьми у воды, не оставляйте их без присмотра; разрешайте детям заходить в воду только на оборудованных пляжах, где есть спасатели и безопасное дно; не допускайте купания в непредназначенных для этого водоемах (карьеры, реки с сильным течением, необследованные озера); если ребенок плохо плавает, обеспечьте его нарукавниками, жилетом или кругом; объясните детям, что нельзя: заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, толкаться и хватать друг друга в воде. Родители и сопровождающие должны всегда быть внимательными и пресекать любые опасные действия детей у воды.