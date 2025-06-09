Семилетний ребенок утонул в реке Уча в подмосковном Пушкино

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности: непрерывный контроль — всегда следите за детьми у воды, не оставляйте их без присмотра; разрешайте детям заходить в воду только на оборудованных пляжах, где есть спасатели и безопасное дно; не допускайте купания в непредназначенных для этого водоемах (карьеры, реки с сильным течением, необследованные озера); если ребенок плохо плавает, обеспечьте его нарукавниками, жилетом или кругом; объясните детям, что нельзя: заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, толкаться и хватать друг друга в воде. Родители и сопровождающие должны всегда быть внимательными и пресекать любые опасные действия детей у воды.