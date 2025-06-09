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Сенатор Клишас: РФ начала активную фазу денацификации Днепропетровской области

Российские войска приступили к активной фазе денацификации Днепропетровской области Украины. Об этом 8 июня сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Информацию о продвижении российских сил подтвердило и Минобороны.

ВС РФ продвигаются в зоне СВО.

Российские войска приступили к активной фазе денацификации Днепропетровской области Украины. Об этом 8 июня сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Информацию о продвижении российских сил подтвердило и Минобороны.

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«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — заявил сенатор Клишас у себя в telegram-канале. По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.

По оценке военных экспертов, российские силы развивают наступление с целью ослабить украинскую инфраструктуру снабжения и ограничить возможности ВСУ по переброске резервов. В настоящее время бои ведутся на ряде направлений в пределах Днепропетровской области.