Сенатор Клишас: РФ начала активную фазу денацификации Днепропетровской области

ВС РФ продвигаются в зоне СВО.
Российские войска приступили к активной фазе денацификации Днепропетровской области Украины. Об этом 8 июня сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Информацию о продвижении российских сил подтвердило и Минобороны.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ зашли в Днепропетровскую область: чем она важна, каковы возможные цели.
«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — заявил сенатор Клишас у себя в telegram-канале. По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.
По оценке военных экспертов, российские силы развивают наступление с целью ослабить украинскую инфраструктуру снабжения и ограничить возможности ВСУ по переброске резервов. В настоящее время бои ведутся на ряде направлений в пределах Днепропетровской области.