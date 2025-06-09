Baza: контрактник сбежал из части под Волгоградом и расстрелял двух человек

Однако сам оппонент на встречу не пришел, вместо себя он направил двух знакомых — Шамиля и Артема. Контрактник их, как пишет канал, расстрелял. На месте инцидента было обнаружено 18 гильз. В результате происшествия один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как средней тяжести, заключает Baza.