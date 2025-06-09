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Baza: контрактник сбежал из части под Волгоградом и расстрелял двух человек

В Волгоградской области разыскивается военнослужащий по контракту, самовольно покинувший воинскую часть и открывший огонь по двум молодым людям. Об этом сообщили telegram-каналы.

Военнослужащий расстрелял двух человек.

В Волгоградской области разыскивается военнослужащий по контракту, самовольно покинувший воинскую часть и открывший огонь по двум молодым людям. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Сбежавший из воинской части контрактник расстрелял двоих парней в Волгоградской области. Один из раненых в тяжелом состоянии. Военнослужащего разыскивают», — пишет telegram-канал Baza.

Как сообщил telegram-канал, разыскивается военный, который накануне вечером покинул территорию одной из воинских частей, прихватив с собой автоматическое оружие. Мотивом его поступка могли стать подозрения в неверности супруги. Он, как предполагают авторы канала, вступил в контакт с предполагаемым соперником за даму сердца и предложил тому встретиться на восточной окраине города Петров Вал.

Однако сам оппонент на встречу не пришел, вместо себя он направил двух знакомых — Шамиля и Артема. Контрактник их, как пишет канал, расстрелял. На месте инцидента было обнаружено 18 гильз. В результате происшествия один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как средней тяжести, заключает Baza.

URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Волгоградской области и Министерство обороны. Ответы ожидаются.

Ранее в Челябинске осудили контрактника, который убил собутыльника. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и обязал выплатить штраф на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей.