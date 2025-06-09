The Times: Россия нанесла стратегический удар Украине в Днепропетровской области

Военкоры уже не раз сообщали о продвижении в Днепропетровской области и заходе на территорию региона ВС РФ. В Минобороны официально подтвердили информацию только 8 июня. На Украине продолжаются споры о реальности прорыва, однако российские подразделения уже закрепились на ряде участков фронта.