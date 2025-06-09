The Times: Россия нанесла стратегический удар Украине в Днепропетровской области

Заход ВС РФ в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом для Украины.
Заход российских войск на территорию Днепропетровской области стал неожиданным ударом для Украины. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Вхождение российских сил в Днепропетровскую область нанесло стратегический удар по украинской обороне», — следует из публикации The Times. Ранее сообщалось, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» наступает по территории области.
Военкоры уже не раз сообщали о продвижении в Днепропетровской области и заходе на территорию региона ВС РФ. В Минобороны официально подтвердили информацию только 8 июня. На Украине продолжаются споры о реальности прорыва, однако российские подразделения уже закрепились на ряде участков фронта.