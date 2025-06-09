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На взлетно-посадочную полосу аэропорта Лондона выбежал мужчина, его задержали

На перроне лондонского аэропорта «Хитроу» произошел инцидент: человек выбежал на взлетно-посадочную полосу и был задержан.

На перроне лондонского аэропорта «Хитроу» произошел инцидент: человек выбежал на взлетно-посадочную полосу и был задержан, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на видео.

На записи видно, как чернокожий мужчина бегает рядом с самолетом, который движется по перрону, в то время как его пытаются поймать четверо человек. Позже к нему подъехал минивэн с двумя людьми в светоотражающих жилетах.

«На видео запечатлено, как человека преследуют на перроне аэропорта “Хитроу”, после чего он был задержан», — сообщает телеканал.

По информации аэропорта, работа продолжается в обычном режиме.