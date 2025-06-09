Трамп допустил отправку элитных войск США в Лос-Анджелес для борьбы с мигрантами

Министр обороны США Пит Хегсет также не исключил возможности задействования Корпуса морской пехоты для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе. По словам официальных лиц, в город уже начали прибывать две тысячи бойцов Национальной гвардии Калифорнии, направленных по распоряжению президента для обеспечения порядка. Помимо этого, Белый дом сообщил о пристальном внимании к возможному распространению протестов и в других крупных городах страны.