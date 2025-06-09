Трамп допустил отправку элитных войск США в Лос-Анджелес для борьбы с мигрантами

Трамп готов к решительным мерам для борьбы с протестами.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности привлечения военнослужащих Корпуса морской пехоты для наведения порядка в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в случае усиления угрозы национальной безопасности из-за протестов против высылки нелегальных иммигрантов. Об этом глава государства сообщил журналистам 8 июня, отвечая на вопросы перед вылетом из штата Нью-Джерси в Мэриленд.
«Если мы увидим опасность для нашей страны, для наших граждан, мы будем действовать очень решительно для обеспечения правопорядка», — передает Reuters заявление Трампа насчет отправки войск в Лос-Анджелес. По его словам, власти готовы направить все необходимые силы для стабилизации ситуации.
Министр обороны США Пит Хегсет также не исключил возможности задействования Корпуса морской пехоты для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе. По словам официальных лиц, в город уже начали прибывать две тысячи бойцов Национальной гвардии Калифорнии, направленных по распоряжению президента для обеспечения порядка. Помимо этого, Белый дом сообщил о пристальном внимании к возможному распространению протестов и в других крупных городах страны.