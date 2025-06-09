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СМИ: на плывущем в Газу судне с Тунберг на борту объявили тревогу

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Тревогу объявили на идущем к сектору Газа судне со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которую в Израиле обещали не пустить в палестинский регион, передает агентство Рейтер со ссылкой на «Флотилию свободы», к которой относится судно.

Источник: AP 2024

«Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне “Мадлен”, были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату», — пишет агентство.

Парусное судно «Мадлен», на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале «Игра престолов», и еще порядка десяти пропалестинских активистов, в настоящее время плывет к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно, которое относится к проекту «Флотилия свободы», приблизится к берегам палестинского анклава уже в понедельник. Гостелерадиокомпания отметила, что военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.