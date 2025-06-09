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В Турции туристический автобус попал в аварию

В турецкой провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического микроавтобуса.

В турецкой провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического микроавтобуса. Авария случилась рано утром на трассе D400 в районе Манавгата — водитель не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги, врезавшись в ограждение, сообщило агентство IHA.

В результате инцидента пострадали шестеро пассажиров: гражданка Казахстана и пятеро граждан Германии. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

Водитель автобуса, Рамазан У., первоначально скрылся с места происшествия, но позже был обнаружен жандармами с травмами в соседнем районе. По его словам, он покинул место ДТП в панике. Мужчина также госпитализирован, а власти начали расследование обстоятельств аварии.

Ранее Трамп приказал силовым ведомствам подавить протесты в Лос-Анджелесе.