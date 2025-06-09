В Турции туристический автобус попал в аварию

Водитель автобуса, Рамазан У., первоначально скрылся с места происшествия, но позже был обнаружен жандармами с травмами в соседнем районе. По его словам, он покинул место ДТП в панике. Мужчина также госпитализирован, а власти начали расследование обстоятельств аварии.