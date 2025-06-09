Мужчина нанес ножевые ранения своей сожительнице в Дзержинском

«В дежурную часть Дзержинского отдела полиции МУ МВД России “Люберецкое” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована гражданка 1962 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что возле одного из домов, расположенных на ул. Лесная, между потерпевшей и ее сожителем произошел конфликт, после чего мужчина нанес женщине ножевые ранения. В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния 1961 года рождения», — говорится в сообщении.