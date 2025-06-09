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Мужчина нанес ножевые ранения своей сожительнице в Дзержинском

Мужчина нанес ножевые ранения своей сожительнице в Дзержинском, он задержан. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть Дзержинского отдела полиции МУ МВД России “Люберецкое” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована гражданка 1962 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что возле одного из домов, расположенных на ул. Лесная, между потерпевшей и ее сожителем произошел конфликт, после чего мужчина нанес женщине ножевые ранения. В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния 1961 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении злоумышленника следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.