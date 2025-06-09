Shot: минимум восемь взрывов прогремело над Воронежской областью. Видео

Атаки беспилотников на Воронежскую область происходят не впервые: несколько дней назад системы ПВО уже отражали налет дронов на Воронеж, а в ночь на 27 мая было сбито 25 беспилотников. Власти региона регулярно предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой атак.