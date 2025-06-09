Shot: минимум восемь взрывов прогремело над Воронежской областью. Видео

В воздухе жители слышали звуки беспилотников.
В Воронежской области над Борисоглебском прогремело как минимум восемь взрывов. Над городом работают системы ПВО. Об этом со ссылкой на сообщения местных жителей пишет Shot.
«Местные жители рассказали, что слышали не менее восьми взрывов и стрельбу над Борисоглебском. По их словам, видны вспышки в небе. Сработала система ПВО над городом», — пишет telegram-канал Shot.
Люди слышат в воздухе звуки, похожие на жужжание беспилотников. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Атаки беспилотников на Воронежскую область происходят не впервые: несколько дней назад системы ПВО уже отражали налет дронов на Воронеж, а в ночь на 27 мая было сбито 25 беспилотников. Власти региона регулярно предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой атак.