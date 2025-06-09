Украина дронами атаковала Россию в ночь на 9 июня: онлайн-трансляция

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Россию в ночь на 9 июня. Об этом сообщили местные жители из нескольких субъектов страны. Известно о серии взрывов в Воронежской области и работе ПВО в регионе. Звуки детонации звучат в небе над Рязанью. Опасность атаки БПЛА объявили также в Самарской и Тамбовской областях. Последние новости об отражении атак ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.