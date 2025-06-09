Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина дронами атаковала Россию в ночь на 9 июня: онлайн-трансляция

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Россию в ночь на 9 июня. Об этом сообщили местные жители из нескольких субъектов страны. Известно о серии взрывов в Воронежской области и работе ПВО в регионе. Звуки детонации звучат в небе над Рязанью. Опасность атаки БПЛА объявили также в Самарской и Тамбовской областях. Последние новости об отражении атак ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

Звуки систем ПВО, отражающих атаку дронов, слышали жители нескольких регионов.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Россию в ночь на 9 июня. Об этом сообщили местные жители из нескольких субъектов страны. Известно о серии взрывов в Воронежской области и работе ПВО в регионе. Звуки детонации звучат в небе над Рязанью. Опасность атаки БПЛА объявили также в Самарской и Тамбовской областях. Последние новости об отражении атак ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

05:37 Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

05:32 Жители Чебоксар сообщили об атаке БПЛА и крупном пожаре в городе. Местные заявили в беседе с «Осторожно, новости», что минимум два дрона успели упасть в окрестностях города (вероятно, их сбила ПВО). Обломки, предварительно, вызвали пожар, в городе сейчас видно столб черного дыма. Официальной информации пока нет.

05:21 Взрывы слышны в городах Выкса и Саваслейки Нижегородской области, пишет Shot. Предварительно, сработала система ПВО. Местные утверждают, что слышали не менее пяти громких звуков около 40 минут назад.

05:13 О звуках, похожих на пролет БПЛА, сообщают жители Саваслейки Нижегородской области. Местные говорят, что в небе виднелись вспышки. Предварительно, отработка ПВ, пишет Mash. Официальной информации пока нет.

05:10 Опасность атаки БПЛА в Нижегородской области — об этом сообщили в мониторинговых каналах. Местные жители слышали звуки взрывов в Выксе, передает Ni Mash.

04:41 ВСУ пытаются атаковать БПЛА Тамбовскую область. Предварительно, сработала система ПВО, и слышны звуки двигателей в небе. Очевидцы рассказали SHOT, что жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе.

04:34 Несколько беспилотников пролетели в небе над Рязанской областью. В частности, дроны заметили жители Чучковского района, пишет telegram-канал «Рязань. Происшествия».

04:30 Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской и Тамбовской областях, следует из сообщения МЧС. Также с подобным столкнулись в Мордовии, рассказали в местной администрации.

04:28 Над Борисоглебском (Воронежская область) прогремели как минимум восемь взрывов. Местные жители предполагают, что это следствие работы систем ПВО. Об этом сообщил Shot.