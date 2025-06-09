Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов

По словам Трампа, Лос-Анджелес, который он назвал «некогда великим американским городом», оказался захвачен нелегальными мигрантами. Президент отметил, что в последние дни в городе фиксируются нападения на федеральных агентов. «Сейчас жестокие, мятежные толпы нападают на наших федеральных агентов, пытаясь помешать операциям по депортации, но эти незаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость», — заявил Трамп.