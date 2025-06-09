Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов

Трамп заявил, что настроен решительно.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении «освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов» и поручил ведомствам принять для этого решительные меры. Об этом глава Белого дома сообщил 8 июня в своей социальной сети Truth Social.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп допустил отправку элитных войск США в Лос-Анджелес для борьбы с мигрантами.
По словам Трампа, Лос-Анджелес, который он назвал «некогда великим американским городом», оказался захвачен нелегальными мигрантами. Президент отметил, что в последние дни в городе фиксируются нападения на федеральных агентов. «Сейчас жестокие, мятежные толпы нападают на наших федеральных агентов, пытаясь помешать операциям по депортации, но эти незаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость», — заявил Трамп.
Глава государства уточнил, что дал поручения министру внутренней безопасности, министру обороны и генеральному прокурору. По его словам, им предписано принять все необходимые меры для стабилизации ситуации и пресечения массовых беспорядков.
Ранее стало известно о размещении подразделений Национальной гвардии США в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики администрации Трампа. В настоящий момент в городе и окрестностях дислоцированы порядка 300 военнослужащих в трех районах мегаполиса.