Shot: Восемь взрывов прозвучали над Борисоглебском Воронежской области

— Местные жители рассказали, что слышали не менее восьми взрывов и стрельбу над Борисоглебском около 10 минут назад. По их словам, видны вспышки в небе. Сработала система противовоздушной обороны над городом. Предварительно, в небе слышно жужжание от беспилотников, — сказано в публикации.