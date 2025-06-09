Shot: Восемь взрывов прозвучали над Борисоглебском Воронежской области

Минимум восемь взрывов прозвучали над городом Борисоглебском в Воронежской области. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что слышали не менее восьми взрывов и стрельбу над Борисоглебском около 10 минут назад. По их словам, видны вспышки в небе. Сработала система противовоздушной обороны над городом. Предварительно, в небе слышно жужжание от беспилотников, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 24 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями. Об этом 8 июня сообщило Министерство обороны России.
Дрон Вооруженных сил Украины повредил фасад и остекление жилого дома в Истре. Об этом 8 июня сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в результате атаки объекты критической инфраструктуры не получили повреждений. Он уточнил, что профильные специалисты уже прибыли на место произошедшего.