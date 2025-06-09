Здание гимназии в Горно-Алтайске охватило пламя на площади в тысячу квадратов

В Горно-Алтайске в ночь на 8 июня произошел крупный пожар в здании гимназии № 3. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, сигнал о возгорании поступил в 04:02 по местному времени. Пламя распространилось по всему зданию гимназии, охватив площадь в одну тысячу квадратных метров.