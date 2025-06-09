Здание гимназии в Горно-Алтайске охватило пламя на площади в тысячу квадратов

Пожарные уже ликвидируют пламя.
В Горно-Алтайске в ночь на 8 июня произошел крупный пожар в здании гимназии № 3. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, сигнал о возгорании поступил в 04:02 по местному времени. Пламя распространилось по всему зданию гимназии, охватив площадь в одну тысячу квадратных метров.
«В 04:02 поступило сообщение о возгорании гимназии № 3, огнем охвачено здание по всей площади, площадь составляет 1 000 квадратных метров, на месте работает 26 человек, 9 единиц техники», — уточнили в ведомстве. Слова приводит ТАСС.
На месте инцидента работают пожарные расчеты и спасатели. О пострадавших и причинах возникновения пожара на данный момент информация уточняется. Специалисты продолжают тушение и проводят обследование помещений.