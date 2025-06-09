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В Новосибирске утонул воспитанник детдома возле парка «Арена»

Несчастный случай произошел в начале июня: возле парка «Арена» утонул подросток. Позже выяснилось, что погибший был воспитанником новосибирского социального учреждения «Жемчужина».

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Источник: Сиб.фм

Как сообщает источник, 4 июня 14-летний мальчик самовольно покинул территорию детского центра. В день трагедии группа подростков праздновала день рождения на берегу, купаясь в водоеме. По неизвестным причинам именно воспитанник «Жемчужины» не смог выбраться из воды. По словам источника, погибший был хорошим ребенком, рос в многодетной семье, где он был одним из пятерых детей.

Сообщается, что после инцидента центр «Жемчужина» посетила Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, для проведения совещания. Связаться с ней для получения комментариев на момент подготовки материала не удалось.

Детский центр «Жемчужина», расположенный на улице Ватутина, является местом проживания для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 3 до 18 лет. Директор учреждения, Светлана Данькова, отказалась давать комментарии по поводу трагического происшествия, перенаправив все вопросы в департамент социальной политики.

В официальной группе «Жемчужины» в социальной сети «ВКонтакте» можно найти упоминания имени и фамилии погибшего мальчика. Он активно участвовал и побеждал в различных конкурсах и соревнованиях.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.