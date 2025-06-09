В Новосибирске утонул воспитанник детдома возле парка «Арена»

Как сообщает источник, 4 июня 14-летний мальчик самовольно покинул территорию детского центра. В день трагедии группа подростков праздновала день рождения на берегу, купаясь в водоеме. По неизвестным причинам именно воспитанник «Жемчужины» не смог выбраться из воды. По словам источника, погибший был хорошим ребенком, рос в многодетной семье, где он был одним из пятерых детей.