Shot: ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Тамбовскую область

Дрон Вооруженных сил Украины повредил фасад и остекление жилого дома в Истре. Об этом 8 июня сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в результате атаки объекты критической инфраструктуры не получили повреждений. Он уточнил, что профильные специалисты уже прибыли на место произошедшего.