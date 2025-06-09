Shot: ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Тамбовскую область

Украинские войска пытаются атаковать беспилотниками Тамбовскую область. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны, слышны звуки двигателей в небе. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе. По их словам, сработала система ПВО, — сказано в публикации.
Минимум восемь взрывов прозвучали над городом Борисоглебском в Воронежской области. Об этом 9 июня сообщил Telegram-канал Shot. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 24 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями. Об этом 8 июня передало Министерство обороны России.
Дрон Вооруженных сил Украины повредил фасад и остекление жилого дома в Истре. Об этом 8 июня сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в результате атаки объекты критической инфраструктуры не получили повреждений. Он уточнил, что профильные специалисты уже прибыли на место произошедшего.