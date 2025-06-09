В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии на площади 1 тыс. кв. м

В городе Горно-Алтайске произошёл крупный пожар в местной гимназии, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
По данным ведомства, огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 26 человек, а также девять единиц техники.
«Поступило сообщение о возгорании гимназии № 3, огнём охвачено здание по всей площади, площадь составляет 1 000 кв. метров, на месте работает 26 человек и девять единиц техники», — рассказали в пресс-службе МЧС.
Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе в Ленинградской области.
Также стало известно о крупном возгорании в локомотивном депо под Иркутском. К ликвидации пожара был привлечён пожарный поезд.