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Украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ

ФСБ России вынесла официальное предупреждение гражданину Украины, проживающему на Камчатке, о недопустимости действий, которые могут быть расценены как шпионаж.

ФСБ России вынесла официальное предупреждение гражданину Украины, проживающему на Камчатке, о недопустимости действий, которые могут быть расценены как шпионаж.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина поддерживал связь с представителем Вооруженных сил Украины и намеревался собирать информацию о российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Ему разъяснили ответственность по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), после чего аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства. В УФСБ подчеркнули, что подобные действия представляют угрозу безопасности страны.

«Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дети мигрантов напали на пенсионера.