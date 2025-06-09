Пожар в гимназии Горно-Алтайска локализовали на площади в тысячу квадратов

Пожар локализован на площади в тысячу квадратов.
В Горно-Алтайске ночью 8 июня произошел крупный пожар в гимназии № 3: здание оказалось полностью охвачено огнем, однако пожар уже локализован, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Алтай. По данным ведомства, возгорание было зафиксировано в 4:02 утра, площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
«В 4:02 поступило сообщение о возгорании гимназии № 3, огнем охвачено здание по всей площади, площадь составляет 1000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. Слова приводит РИА Новости.
Специалисты отметили, что в 6:10 пожар удалось локализовать. На месте работают 63 человека личного состава и задействовано 18 единиц техники.
В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжается проливка и разборка конструкций здания. Оперативные службы контролируют ситуацию, угрозы распространения огня на соседние постройки нет. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливают специалисты экстренных служб.