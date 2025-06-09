Пожар в гимназии Горно-Алтайска локализовали на площади в тысячу квадратов

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжается проливка и разборка конструкций здания. Оперативные службы контролируют ситуацию, угрозы распространения огня на соседние постройки нет. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливают специалисты экстренных служб.