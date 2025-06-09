На Алтае отпал угол жилого дома

В Алейске, расположенном в Алтайском крае, произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома. По информации регионального главка МЧС России, жертв и пострадавших нет.
«Поздно ночью 9 июня поступило сообщение о частичном обрушении угловой части дома на улице Сердюка, 156. Обрушение произошло в ходе ремонтных работ и в результате подмыва фундамента. К счастью, никто не пострадал, и дальнейшая угроза обрушения отсутствует», — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, обрушение затронуло нежилые помещения на двух этажах. В настоящее время устанавливаются причины происшествия, а администрация организует переселение жильцов в пункты временного размещения.
Ранее с дома в Петербурге рухнули строительные леса.