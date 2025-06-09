На Алтае отпал угол жилого дома

«Поздно ночью 9 июня поступило сообщение о частичном обрушении угловой части дома на улице Сердюка, 156. Обрушение произошло в ходе ремонтных работ и в результате подмыва фундамента. К счастью, никто не пострадал, и дальнейшая угроза обрушения отсутствует», — сообщили в ведомстве.