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В Горно-Алтайске произошел пожар в здании гимназии

В Горно-Алтайске произошел масштабный пожар в здании гимназии № 3.

В Горно-Алтайске произошел масштабный пожар в здании гимназии № 3. По данным Главного управления МЧС России по Республике Алтай, возгорание было зафиксировано в 4:02 утра, и огонь быстро распространился по всей площади строения — около 1000 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. К тушению привлечены 63 спасателя и 18 единиц спецтехники. К 6:10 утра огонь удалось локализовать в пределах указанной площади, однако полностью ликвидировать возгорание пока не удалось.

Спасатели продолжают проливку и разбор конструкций здания для полной ликвидации очагов пламени.

«В 6.10 локализация пожара на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ.