В Горно-Алтайске произошел пожар в здании гимназии

В Горно-Алтайске произошел масштабный пожар в здании гимназии № 3. По данным Главного управления МЧС России по Республике Алтай, возгорание было зафиксировано в 4:02 утра, и огонь быстро распространился по всей площади строения — около 1000 квадратных метров.