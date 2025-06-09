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Контрактник сбежал из части в Волгоградской области и расстрелял двух парней

Контрактник сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих молодых людей на почве ревности. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

Контрактник сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих молодых людей на почве ревности. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что военный уличил жену в измене. После этого он назначил встречу предполагаемому сопернику на окраине города Петров Вал, уроженцами которого являются все участники истории. Тот же вместо себя прислал двоих знакомых.

— Контрактник ради встречи сбежал из воинской части, взяв с собой автомат. С парнями разговор не сложился, после чего он расстрелял оппонентов, — говорится в публикации.

Пострадавших доставили в больницу, один из них находится в реанимации.

Контрактник объявлен в розыск. Официальной информации об инциденте нет.

В Ростовской области с военного полигона сбежали десять человек, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на отправку в зону спецоперации. Об этом сообщил портал «161.ru», ссылаясь на источники в силовых структурах.