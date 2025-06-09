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В Горно-Алтайске вспыхнула кровля гимназии

Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в гимназии № 3 Горно-Алтайска. По данным ведомства, на улице Больничная загорелась кровля здания.

Источник: Life.ru

В Горно-Алтайске горит гимназия. Видео © Telegram / МЧС Республики Алтай.

Пожар удалось локализовать на площади 1 000 м². По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники.

А ранее на заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. Возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.