Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: на борту плывущем в Газу судне с Тунберг объявили тревогу

На везущем Грету Тунберг в сектор Газа судне объявили тревогу.

Источник: Комсомольская правда

Судно с экоактивисткой Гретой Тунберг на борту, следующее в сектор Газа, попало в чрезвычайную ситуацию. По данным Reuters, на корабле, принадлежащем «Флотилии свободы», была объявлена тревога.

«Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне “Мадлен”, были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату», — пишет агентство.

Уточняется, что участники акции на борту судна, оделись в спасательные жилеты и приготовились к возможной эвакуации. Однако ситуация стабилизировалась после изменения курса сопровождающих кораблей.

Ранее KP.RU писал, что израильские власти заявили о готовности предпринять меры в случае попытки пассажиров парусного судна — включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг и 11 других общественных деятелей — приблизиться к побережью сектора Газа.