Reuters: на борту плывущем в Газу судне с Тунберг объявили тревогу

Судно с экоактивисткой Гретой Тунберг на борту, следующее в сектор Газа, попало в чрезвычайную ситуацию. По данным Reuters, на корабле, принадлежащем «Флотилии свободы», была объявлена тревога.
«Тревогу объявили на направляющемся к сектору Газа судне “Мадлен”, были надеты спасательные жилеты в рамках подготовки к перехвату», — пишет агентство.
Уточняется, что участники акции на борту судна, оделись в спасательные жилеты и приготовились к возможной эвакуации. Однако ситуация стабилизировалась после изменения курса сопровождающих кораблей.
Ранее KP.RU писал, что израильские власти заявили о готовности предпринять меры в случае попытки пассажиров парусного судна — включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг и 11 других общественных деятелей — приблизиться к побережью сектора Газа.