Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно с Гретой Тунберг на борту подверглось нападению

Судно Madleen, на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, подверглось нападению в международных водах. Об этом 9 июня сообщила коалиция «Флотилия свободы».

Тунберг находится на борту судна, переставшего выходить на связь.

Судно Madleen, на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, подверглось нападению в международных водах. Об этом 9 июня сообщила коалиция «Флотилия свободы».

«В настоящее время Madleen подвергается нападению в международных водах», — передает telegram-канал организации. По их данным, над судном были замечены дроны, распыляющие белое раздражающее вещество. Также отмечается, что связь в районе инцидента была заглушена.

В коалиции добавили, что на борту судна была объявлена тревога, однако подробности о состоянии экипажа и пассажиров пока не приводятся. Ранее стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным принять все необходимые меры для предотвращения приближения судна Madleen к берегам Газы.