Судно с Гретой Тунберг на борту подверглось нападению

Тунберг находится на борту судна, переставшего выходить на связь.
Судно Madleen, на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, подверглось нападению в международных водах. Об этом 9 июня сообщила коалиция «Флотилия свободы».
«В настоящее время Madleen подвергается нападению в международных водах», — передает telegram-канал организации. По их данным, над судном были замечены дроны, распыляющие белое раздражающее вещество. Также отмечается, что связь в районе инцидента была заглушена.
В коалиции добавили, что на борту судна была объявлена тревога, однако подробности о состоянии экипажа и пассажиров пока не приводятся. Ранее стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным принять все необходимые меры для предотвращения приближения судна Madleen к берегам Газы.