Судно с Гретой Тунберг на борту подверглось нападению

В коалиции добавили, что на борту судна была объявлена тревога, однако подробности о состоянии экипажа и пассажиров пока не приводятся. Ранее стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным принять все необходимые меры для предотвращения приближения судна Madleen к берегам Газы.