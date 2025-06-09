В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии

Глава республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что пожар возник в крупнейшей школе города, в которой учатся около 2 тыс. человек. Турчак отметил, что спортивный зал гимназии при ЧП не пострадал, причину возгорания выясняют. На месте создали оперштаб, добавил он.