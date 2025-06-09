ВС РФ уничтожили 26 из 31 танка Abrams, полученных ВСУ от Соединенных Штатов

Некоторые танки удалось сохранить в качестве трофеев.
Российские вооруженные силы ликвидировали 26 американских танков Abrams, в результате чего на вооружении ВСУ осталось лишь пять единиц из 31 поставленных Соединенными Штатами. Об этом сообщают журналисты, которые провели подсчеты.
«ВС России уничтожили 26 американских танков Abrams. Таким образом, у ВСУ осталось пять танков из 31, что были получены от США», — подсчитали РИА Новости.
В январе 2023 года на тот момент президент США Джо Байден сообщил о передаче Украине 31 танка М1 Abrams. Первый танк этого типа был выведен из строя бойцами группировки «Центр» 26 февраля 2024 года в районе Авдеевки.
Танк Abrams является основным боевым танком армии США. Его серийное производство стартовало 28 февраля 1980 года под обозначением М1 General Abrams. Боевая машина получила имя в честь генерала Крейтона Абрамса, который возглавлял танковый батальон во время Второй мировой войны, руководил действиями американских войск во Вьетнаме и курировал проект ХМ1 на посту начальника штаба сухопутных войск США.
В дальнейшем танк подвергался модернизации, и в 2020 году в армию поступили обновленные версии Abrams M1A2 SEP V3. Ключевой особенностью этой модификации является наличие комплекса активной защиты Trophy, предназначенного для эффективного перехвата вражеских боеприпасов с помощью радиолокационных средств и поражающих элементов.