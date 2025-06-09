ВС РФ уничтожили 26 из 31 танка Abrams, полученных ВСУ от Соединенных Штатов

Танк Abrams является основным боевым танком армии США. Его серийное производство стартовало 28 февраля 1980 года под обозначением М1 General Abrams. Боевая машина получила имя в честь генерала Крейтона Абрамса, который возглавлял танковый батальон во время Второй мировой войны, руководил действиями американских войск во Вьетнаме и курировал проект ХМ1 на посту начальника штаба сухопутных войск США.