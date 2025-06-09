В Хабаровском крае водитель погиб после наезда на ограждение

В поселке Хурба Комсомольского района автомобиль Toyota Aristo врезался в дорожное ограждение и перевернулся, водитель погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло 8 июня в 23:25 на улице Добровольского, 14. Автомобиль ехал со стороны улицы Молодежной, 53-летний водитель не справился с управлением.
— Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
В машине он находился один.
Напомним, ранее у хабаровского зоосада перевернулся автобус с детьми, количество пострадавших достигло 23 человек.