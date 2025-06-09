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В Хабаровском крае водитель погиб после наезда на ограждение

Автомобиль перевернулся.

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В поселке Хурба Комсомольского района автомобиль Toyota Aristo врезался в дорожное ограждение и перевернулся, водитель погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло 8 июня в 23:25 на улице Добровольского, 14. Автомобиль ехал со стороны улицы Молодежной, 53-летний водитель не справился с управлением.

— Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

В машине он находился один.

Напомним, ранее у хабаровского зоосада перевернулся автобус с детьми, количество пострадавших достигло 23 человек.