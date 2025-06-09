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Инвестиции в никуда: телефонные мошенники обманули приморцев на 9 миллионов рублей

В Приморье инвестиции в 9 млн рублей попали в руки мошенников.

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Источник: Комсомольская правда

В приморском Дальнегорске восемь жителей лишились девяти миллионов рублей, поддавшись на уговоры телефонных злоумышленников. По факту мошенничества на контроль поставлено расследование уголовного дела, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Началась афера с того, что одна из потерпевших решила инвестировать свои сбережения и откликнулась на объявление в интернете. Ей позвонили лжеброкеры, которые убедили женщину перевести им более 900 тысяч рублей.

Схема обмана развернулась по классическому сценарию: после первого перевода аферисты начали ссылаться на технические ошибки и блокировку счета. Чтобы «спасти» деньги, они убедили женщину привлечь «доверенных лиц» для вывода средств.

В результате под руководством мошенников пострадавшая вовлекла еще семерых человек, которые также перевели свои сбережения на счета аферистов. Общая сумма ущерба превысила 9 миллионов рублей.

Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Недавно мы писали, что в Приморье школьница оформила кредит и перевела мошенникам 170 тысяч рублей.