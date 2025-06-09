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В РФ предложили увеличить штрафы для водителей шумных машин и мотоциклов

Законопроект предполагает, что размер взысканий за превышение уровня шума будет составлять от 5 тыс. рублей.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект об увеличении как минимум в 10 раз размера штрафов для водителей шумных машин и мотоциклов готовят к рассмотрению во втором чтении в Госдуме, сообщил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В серьезную проблему сегодня превратились транспортные средства — автомобили, мотоциклы и пока не урегулированные питбайки в контексте издаваемого шума. Сегодня данное правонарушение регулирует статья 8.23 КоАП, и максимальное наказание по ней — 500 рублей. Конечно, это неощутимо для нарушителей. И его, штраф, необходимо увеличить минимум в 10 раз», — сказал парламентарий, слова которого приводит ТАСС.

Документ был внесён Московской городской думой. Он предполагает, что размер штрафов для граждан за превышение уровня шума автомобилями и мотоциклами будет составлять от 5 тыс. рублей. При этом, как указано в законопроект, регионы по своему решению могут увеличить этот уровень до 30 тыс. рублей.

В 2023 году указанный документ был принят в первом чтении. К нему собрались вернуться после выдачи Росстандартом сертификата на новый комплекс фотовидеофиксации, названный «Эфиром». Эта система может уровень шума от транспортных средств.

Напомним, в августе депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал разрешить полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию чрезмерно шумных автомобилей. Парламентарий уточнил, что жители различных городов РФ начали жаловаться на шум от машин.