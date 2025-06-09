В РФ предложили увеличить штрафы для водителей шумных машин и мотоциклов

«В серьезную проблему сегодня превратились транспортные средства — автомобили, мотоциклы и пока не урегулированные питбайки в контексте издаваемого шума. Сегодня данное правонарушение регулирует статья 8.23 КоАП, и максимальное наказание по ней — 500 рублей. Конечно, это неощутимо для нарушителей. И его, штраф, необходимо увеличить минимум в 10 раз», — сказал парламентарий, слова которого приводит ТАСС.