Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Ограничения затронули четыре аэропорта.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения введены в следующих воздушных гаванях: Казань (ИКАО: UWKD), Нижний Новгород (Стригино, UWGG), Саратов (Гагарин, UWSG), Тамбов (Донское, UUOT)», — написал Кореняко у себя в telegram-канале. Указанные аэропорты временно не осуществляют обслуживание пассажирских рейсов.