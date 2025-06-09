Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения затронули четыре аэропорта.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения введены в следующих воздушных гаванях: Казань (ИКАО: UWKD), Нижний Новгород (Стригино, UWGG), Саратов (Гагарин, UWSG), Тамбов (Донское, UUOT)», — написал Кореняко у себя в telegram-канале. Указанные аэропорты временно не осуществляют обслуживание пассажирских рейсов.