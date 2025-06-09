Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.