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Прокуратура подала иск к осуждённым за взрыв газа на Линейной в Новосибирске

Ранее она заявляла иск в ходе уголовного процесса, но суд решил рассмотреть его отдельно в гражданском порядке.

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Источник: Freepik

Прокуратура направила иск в суд к Евгению Кавуну и Ирине Урбах, которых признали виновными по делу о взрыве газа на улице Линейная. Как пишет «Коммерсант-Сибирь», иск заявлен в интересах городской администрации.

Иск о взыскании почти 336 миллионов рублей надзорное ведомство заявляло ещё в ходе уголовного процесса, но суд решил рассмотреть его отдельно в гражданском порядке. Дата слушаний пока не назначена.

Напомним, что Кавун и Урбах были приговорены к 10 годам 3 месяцам и 10 годам колонии общего режима соответственно. Позже Новосибирский облсуд смягчил наказание каждому на полгода.

По материалам дела, осуждённые, представляясь сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», без соответствующих полномочий проводили техобслуживание газовых плит в доме. Это привело к утечке газа и мощному взрыву. Погибли пятнадцать человек и одиннадцать жильцов пострадали, дом признали не подлежащим восстановлению и снесли.