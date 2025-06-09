Прокуратура подала иск к осуждённым за взрыв газа на Линейной в Новосибирске

Прокуратура направила иск в суд к Евгению Кавуну и Ирине Урбах, которых признали виновными по делу о взрыве газа на улице Линейная. Как пишет «Коммерсант-Сибирь», иск заявлен в интересах городской администрации.
Иск о взыскании почти 336 миллионов рублей надзорное ведомство заявляло ещё в ходе уголовного процесса, но суд решил рассмотреть его отдельно в гражданском порядке. Дата слушаний пока не назначена.
Напомним, что Кавун и Урбах были приговорены к 10 годам 3 месяцам и 10 годам колонии общего режима соответственно. Позже Новосибирский облсуд смягчил наказание каждому на полгода.
По материалам дела, осуждённые, представляясь сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», без соответствующих полномочий проводили техобслуживание газовых плит в доме. Это привело к утечке газа и мощному взрыву. Погибли пятнадцать человек и одиннадцать жильцов пострадали, дом признали не подлежащим восстановлению и снесли.