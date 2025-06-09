Прокуратура подала иск к осуждённым за взрыв газа на Линейной в Новосибирске

По материалам дела, осуждённые, представляясь сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», без соответствующих полномочий проводили техобслуживание газовых плит в доме. Это привело к утечке газа и мощному взрыву. Погибли пятнадцать человек и одиннадцать жильцов пострадали, дом признали не подлежащим восстановлению и снесли.