Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Казани и Саратова

Росавиация ввела временные ограничения на авиасообщение в четырех российских регионах — Казань, Нижний Новгород, Саратов и Тамбов приостановили обработку рейсов в целях обеспечения безопасности воздушного движения.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижний Новгород (Стригино; UWGG), Саратов (Гагарин; UWSG), Тамбов (Донское; UUOT). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — следует из сообщения Росавиации в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения были введены в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово.
Не так давно под временные ограничения попал и аэропорт Сочи. Тогда, на территории Краснодарского края объявили ракетную опасность, поэтому аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты.