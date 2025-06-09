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Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Казани и Саратова

В четырех российский аэропортах введены временные ограничения в ночь на 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация ввела временные ограничения на авиасообщение в четырех российских регионах — Казань, Нижний Новгород, Саратов и Тамбов приостановили обработку рейсов в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижний Новгород (Стригино; UWGG), Саратов (Гагарин; UWSG), Тамбов (Донское; UUOT). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — следует из сообщения Росавиации в Telegram-канале.

Ранее временные ограничения были введены в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово.

Не так давно под временные ограничения попал и аэропорт Сочи. Тогда, на территории Краснодарского края объявили ракетную опасность, поэтому аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты.