Срубили на 120 млн рублей: в Приморье перед судом предстанет банда «чёрных лесорубов»

Напомним, в Хорольском округе Приморья окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной вырубке деревьев и хранении наркотических средств. Как установлено следствием, 45-летний мужчина и его 25-летний знакомый без разрешительных документов срубили 17 сырорастущих деревьев породы «Дуб монгольский» вблизи села Камышовка. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 800 тысяч рублей. Оба фигуранта признали свою вину.