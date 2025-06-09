Срубили на 120 млн рублей: в Приморье перед судом предстанет банда «чёрных лесорубов»

В Приморье завершено расследование громкого уголовного дела о незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Шестеро жителей Дальнегорска и Владивостока предстанут перед судом по обвинению в совершении серии тяжких преступлений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
По версии следствия, в начале 2021 года участники организованной группы без необходимых разрешений вырубили более двух тысяч деревьев в районе Дальнегорска. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценен в сумму свыше 120 млн рублей.
Кроме того, двое фигурантов дела обвиняются в поджоге двух автомобилей, принадлежавших сотруднику полиции, ранее пресекшему их деятельность. Огонь уничтожил машины Toyota Harrier и Toyota Porte.
В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемых — два автомобиля и пять единиц огнестрельного оружия общей стоимостью более двух млн рублей. Прокуратура также подала иск о солидарном взыскании ущерба с обвиняемых.
Дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Хорольском округе Приморья окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной вырубке деревьев и хранении наркотических средств. Как установлено следствием, 45-летний мужчина и его 25-летний знакомый без разрешительных документов срубили 17 сырорастущих деревьев породы «Дуб монгольский» вблизи села Камышовка. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 800 тысяч рублей. Оба фигуранта признали свою вину.