Воздушная тревога взревела на всей территории Украины

В ночь на 9 июня ВСУ предприняли попытку атаки на территорию России. Об этом сообщили очевидцы из различных регионов страны. В Воронежской области была зафиксирована серия взрывов, а также работа систем противовоздушной обороны. В небе над Рязанью слышались звуки детонаций. Кроме того, о вероятной угрозе атаки беспилотников объявили в Самарской и Тамбовской областях. За развитием событий и отражением атак ВСУ можно следить в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.