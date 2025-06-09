Воздушная тревога взревела на всей территории Украины

Тревогу объявили по всей Украине.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, что подтверждается информацией, размещенной на онлайн-карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины. До этого сигнал тревоги был зафиксирован в 13 областях страны, а также в столице — Киеве.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина дронами атаковала Россию в ночь на 9 июня: онлайн-трансляция.
Основными объектами атак России выступают предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также места дислокации личного состава и техники украинской армии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что удары не наносятся по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.
В ночь на 9 июня ВСУ предприняли попытку атаки на территорию России. Об этом сообщили очевидцы из различных регионов страны. В Воронежской области была зафиксирована серия взрывов, а также работа систем противовоздушной обороны. В небе над Рязанью слышались звуки детонаций. Кроме того, о вероятной угрозе атаки беспилотников объявили в Самарской и Тамбовской областях. За развитием событий и отражением атак ВСУ можно следить в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.