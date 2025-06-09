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Shot: над Чебоксарами прогремели взрывы, появился черный дым. Видео

В Чебоксарах (Республика Чувашия) утром 9 июня прозвучало несколько взрывов. Над городом поднялся густой черный дым, сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения очевидцев.

Черный дым поднялся над городом.

В Чебоксарах (Республика Чувашия) утром 9 июня прозвучало несколько взрывов. Над городом поднялся густой черный дым, сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения очевидцев.

«Несколько взрывов прогремели в Чебоксарах. Над городом виден густой черный дым», — сказано в сообщении. Всего местные жители зафиксировали не менее шести мощных хлопков.

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальные лица пока не прокомментировали происшествие.