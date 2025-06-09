Команда судна с Гретой Тунберг заявила о высадке израильских сил на борт

8 июня глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что дал указание армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа. «Грете-антисемитке и ее друзьям я говорю ясно: вам лучше повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы», — сказал он.