Сотрудники спецназа Росгвардии оказали помощь мужчине с приступом эпилепсии в Москве

«Возвращаясь с места выполнения служебно-боевых задач, на улице 1812 года спецназовцы заметили таксиста, который вышел на проезжую часть и просил о помощи. Мужчина пояснил, что его пассажиру внезапно стало плохо, и начались судороги. Подойдя к молодому человеку, по внешним признакам росгвардейцы определили, что у него приступ эпилепсии. Сотрудники ОМОН “Меч” на транспорте незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медицинских работников», — говорится в сообщении.