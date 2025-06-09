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Сотрудники спецназа Росгвардии оказали помощь мужчине с приступом эпилепсии в Москве

Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве оказали помощь 34-летнему жителю столицы, у которого случился приступ эпилепсии в автомобиле такси. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

«Возвращаясь с места выполнения служебно-боевых задач, на улице 1812 года спецназовцы заметили таксиста, который вышел на проезжую часть и просил о помощи. Мужчина пояснил, что его пассажиру внезапно стало плохо, и начались судороги. Подойдя к молодому человеку, по внешним признакам росгвардейцы определили, что у него приступ эпилепсии. Сотрудники ОМОН “Меч” на транспорте незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медицинских работников», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии удалось своевременно стабилизировать состояние мужчины и передать его прибывшим на место медикам.