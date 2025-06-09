Пьяная женщина за рулем Toyota Prius влетела в столб в Хабаровске

Сегодня утром в Хабаровске произошла авария с участием легкового автомобиля. Женщина за рулем Toyota Prius врезалась в световую опору на проспекте 60-летия Октября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ДТП произошло в 6:50 в районе дома № 8 улицы Новороссийской. Водитель, 1989 года рождения, не справилась с управлением. Машина выехала с улицы Суворова и двигалась в сторону Аэродромной.
«Женщина находилась за рулем в состоянии опьянения. В аварии никто не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Подробности происшествия выясняются. Водителей просят быть внимательными и не садиться за руль в нетрезвом виде.