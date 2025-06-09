Четыре российских аэропорта приостановили работу

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Сейчас четыре воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
Незадолго до этого сообщалось, что беспилотники атаковали Чебоксары. Город Борисоглебск Воронежской области также подвергся атаке дронов.
8 июня в Минобороны России заявили, что в ночь на воскресенье страну пытался атаковать 61 украинский дрон. БПЛА были уничтожены в Московской, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях, а также над Крымом.