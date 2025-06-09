Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку

Согласно расписанию на сайте аэропорта Анадыря, борт вылетел из «Шереметьево» в 11.25 (2.25 мск). Планируемое время прибытия на Чукотку — 18.35 (9.35 мск). Вылет обратного рейса Анадырь — «Шереметьево» пока ожидается в 21.50 (12.50 мск) понедельника.