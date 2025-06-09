Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку

Ранее авиакомпания «Россия» сообщила, что самолет Москва — Анадырь 8 июня вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно в 20.20 мск. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете, уточнила организация.
Согласно расписанию на сайте аэропорта Анадыря, борт вылетел из «Шереметьево» в 11.25 (2.25 мск). Планируемое время прибытия на Чукотку — 18.35 (9.35 мск). Вылет обратного рейса Анадырь — «Шереметьево» пока ожидается в 21.50 (12.50 мск) понедельника.
Как сообщает ООО «Авиатранспортное агентство Чукотки», трансферных пассажиров, вылетающих в Москву, в «Шереметьево» авиакомпания будет пересаживать на ближайшие рейсы.