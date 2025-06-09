В Иркутске за неделю на дорогах двое погибли, 31 человек пострадал

На дорогах Иркутска и Иркутского района со 2 по 8 июня произошло 20 аварий. В них пострадало 28 взрослых и трое детей, два человека погибли. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Всего за неделю сотрудники зафиксировали 16 столкновений транспортных средств, четыре раза водители совершили наезд на пешеходов, — уточнили в пресс-службе полиции.
Помимо ДТП, в которых пострадали люди, в городе и районе зарегистрирована 171 автоавария, в которых 334 машины получили ущерб.
Специалисты рекомендуют не нарушать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть аккуратным при проезде пешеходных переходов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области 9 июня ожидается до +27 градусов.