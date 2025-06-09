Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске за неделю на дорогах двое погибли, 31 человек пострадал

Среди травмированных 28 взрослых и три ребенка.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска и Иркутского района со 2 по 8 июня произошло 20 аварий. В них пострадало 28 взрослых и трое детей, два человека погибли. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Всего за неделю сотрудники зафиксировали 16 столкновений транспортных средств, четыре раза водители совершили наезд на пешеходов, — уточнили в пресс-службе полиции.

Помимо ДТП, в которых пострадали люди, в городе и районе зарегистрирована 171 автоавария, в которых 334 машины получили ущерб.

Специалисты рекомендуют не нарушать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть аккуратным при проезде пешеходных переходов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области 9 июня ожидается до +27 градусов.