Мужчине отказали в гражданстве России за намерение шпионить на Камчатке

Гражданину Украины, проживавшему в Камчатском крае, вынесли официальное предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства за контакт с представителями ВСУ и попытку сбора сведений о военнослужащих спецоперации. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе Управления ФСБ России по Камчатскому краю.