Мужчине отказали в гражданстве России за намерение шпионить на Камчатке

Мужчина планировал шпионить за бойцами СВО.
Гражданину Украины, проживавшему в Камчатском крае, вынесли официальное предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства за контакт с представителями ВСУ и попытку сбора сведений о военнослужащих спецоперации. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе Управления ФСБ России по Камчатскому краю.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина поддерживал контакт с представителем ВСУ и намеревался вести сбор и передачу противнику сведений о камчатских военнослужащих, принимающих участие в СВО. Ему отказали в получении российского гражданства и аннулировали вид на жительство», — уточнили в ведомстве, слова приводит ТАСС.
По данным УФСБ, гражданин Украины не успел совершить особо тяжкое преступление благодаря своевременным действиям сотрудников спецслужбы. В ведомстве подчеркнули, что мужчину предупредили о недопустимости подобных действий на территории России.