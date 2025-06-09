Украина ждет обмена пленными, чтобы взыскать с бойцов ВСУ долги

«Есть и абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга», — передает ТАСС слова собеседника. Они отмечают, что также поступали обращения от дезертировавших с позиций и лиц, уклоняющихся от мобилизации.