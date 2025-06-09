Украина ждет обмена пленными, чтобы взыскать с бойцов ВСУ долги

Коллекторы ищут должников среди бойцов в ВСУ.
Украина ожидает обмена пленными, чтобы взыскать долги с военнослужащих ВСУ. Коллекторы активно направляют запросы российским силовикам, пытаясь выяснить судьбу должников, сообщают силовые структуры.
«Есть и абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга», — передает ТАСС слова собеседника. Они отмечают, что также поступали обращения от дезертировавших с позиций и лиц, уклоняющихся от мобилизации.
В мае этого года российские силовики зафиксировали более 3,5 тысяч обращений от семей военных ВСУ с просьбами о сдаче в плен. По данным издания, 3586 сообщений поступило от родственников, искавших мобилизованных или желавших организовать их добровольную сдачу, передает «Царьград».