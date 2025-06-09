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«Флотилия свободы»: члены судна с Гретой Тунберг на борту похищены

Агентство Reuters сообщило, что яхта «Мадлен» с Тунберг подверглась нападению.

Члены яхты Madleen («Мадлен»), на борту которого находилась экоактивистка Грета Тунберг, были похищены израильскими военными, заявили в коалиции «Флотилия свободы».

Представители этого объединения также утверждают, что связь с командой судна потеряна. При этом газета The Times of Israel написала, что военно-морские силы Израиля приказали экипажу «Мадлен» изменить курс вследствие приближения яхты к закрытой зоне.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило, что корабль подвергся нападению. По информации журналистов, судно окружили квадрокоптеры, которые вокруг распылили неизвестное вещество.

Напомним, ранее стало известно, что на яхте «Мадлен» объявили тревогу. Активисты, которые находятся на борту, следуют в сектор Газа. В их число входит актёр из сериала «Игра престолов» Лиам Каннингем.