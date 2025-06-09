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Shot: Взрывы прозвучали в Нижегородской области

В городе Выкса и селе Саваслейка в Нижегородской области слышны взрывы. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

В городе Выкса и селе Саваслейка в Нижегородской области слышны взрывы. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти громких хлопков около 2:35 по московскому времени.

— По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, — сказано в публикации.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Украинские войска пытаются атаковать беспилотниками Тамбовскую область. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны, слышны звуки двигателей в небе. Об этом 9 июня сообщил Telegram-канал Shot.

Минимум восемь взрывов прозвучали над городом Борисоглебском в Воронежской области. Об этом передал Telegram-канал Shot. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 24 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями. Об этом 8 июня сообщило Министерство обороны России.