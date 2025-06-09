В Минобороны рассказали об уничтожении 24 БПЛА за два часа

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что вооруженные формирования Украины не прекращают попыток нанести ущерб с помощью беспилотников, в первую очередь, гражданской инфраструктуре республики. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошлую неделю перехватила 504 беспилотника. Она вносит существенный вклад в защиту Донецко-Макеевской агломерации, где было перехвачено 234 дрона противника.