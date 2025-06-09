Силы противовоздушной обороны за два часа ликвидировали 24 украинских беспилотника в небе над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 22:00 мск 8 июня до 0:00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что 17 вражеских беспилотников уничтожили над Воронежской областью, семь — над Белгородской.
В ночь на 7 июня российские системы противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. Воздушные цели были перехвачены с 00:00 мск 7 июня над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом. Все сбитые аппараты относились к самолетному типу БПЛА.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что вооруженные формирования Украины не прекращают попыток нанести ущерб с помощью беспилотников, в первую очередь, гражданской инфраструктуре республики. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошлую неделю перехватила 504 беспилотника. Она вносит существенный вклад в защиту Донецко-Макеевской агломерации, где было перехвачено 234 дрона противника.
Вместе с тем, Россия отвечает на атаки ударами исключительно по военным объектам украинкой инфраструктуры. За несколько последних дней российские военные предприняли несколько массированных ударов, оказавшихся для режиме нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского довольно чувствительными.
Так, ночью в субботу, 7 июня, российская армия нанесла групповые удары по цехам сборки БПЛА, пунктам ремонта военной техники и складам боеприпасов. При этом использовалось высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотники.
Успешно бьют противника российские бойцы и на линии боевого соприкосновения. Операторы оптоволоконных FPV-дронов с высокой точностью поражают боевые бронированные машины ВСУ, лишая противника возможности своевременно менять личный состав подразделений на передовой. Особое внимание уделяется перехвату транспортных средств в момент подвоза свежих сил.
В российском оборонном ведомстве отметили, что активность и наступательный потенциал ВС России деморализует противника.