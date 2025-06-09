Мерца обвинили в невыполнении санкций против России

«Это проблема (невыполнение обещаний по санкциям против России, — прим. URA.RU). И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержке Украины», — подчеркнул Гитанас Науседа в беседе с Bild. Он напомнил, что Евросоюз неоднократно заявлял о намерениях поддерживать Киев, в том числе поставками истребителей, дальнобойных ракет и боеприпасов. По словам Науседы, невыполнение этих обязательств подрывает доверие к Европе и ее позиции по украинскому вопросу.