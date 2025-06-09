Мерца раскритиковали за то, что он подрывает доверие к Европе ее поддержке Украины.
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в несоблюдении обещания по введению новых санкций против России. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.
«Это проблема (невыполнение обещаний по санкциям против России, — прим. URA.RU). И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержке Украины», — подчеркнул Гитанас Науседа в беседе с Bild. Он напомнил, что Евросоюз неоднократно заявлял о намерениях поддерживать Киев, в том числе поставками истребителей, дальнобойных ракет и боеприпасов. По словам Науседы, невыполнение этих обязательств подрывает доверие к Европе и ее позиции по украинскому вопросу.
Ранее Фридрих Мерц обещал согласовать новые антироссийские меры совместно с Великобританией и Францией, однако этот шаг реализован не был. В конце мая в Берлине призывали европейские государства ужесточить санкционное давление на Москву из-за затяжного конфликта на Украине.
Кроме того, российский МИД сообщал, что Мерц ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы вернуть Вашингтон к политике эскалации ситуации вокруг Украины. Несмотря на начавшиеся переговоры между Россией и Украиной, Мерц продолжает отстаивать силовое решение конфликта.