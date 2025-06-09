Shot: Шесть взрывов прогремели в Чебоксарах, сработала система ПВО

Взрывы прозвучали в столице Республики Чувашия, Чебоксарах. Об этом сообщил в понедельник, 9 июня, Telegram-канал Shot.
— Над городом виден густой черный дым. Очевидцы рассказали, что видели минимум два беспилотника над городом, а потом услышали шесть взрывов, — говорится в публикации.
По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
В данный момент официальной информации не поступало.
В городе Выкса и селе Саваслейка в Нижегородской области слышны взрывы. Об этом 9 июня сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти громких хлопков около 2:35 по московскому времени.
Украинские войска пытаются атаковать беспилотниками Тамбовскую область. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны, слышны звуки двигателей в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Минимум восемь взрывов прозвучали над городом Борисоглебском в Воронежской области. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.