Чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине

«Чешские спецслужбы готовятся к приезду в республику людей, воюющих на Украине по обе стороны фронта: как чехов, так и пожелавших навестить проживающие здесь свои семьи украинских военных», — написало издание Novinky. Также сообщается для оценки потенциальных угроз уже создана специальная рабочая группа.