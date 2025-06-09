Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению людей с Украины.
Чешские спецслужбы разрабатывают меры для контроля за возвращением граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает издание Novinky.
«Чешские спецслужбы готовятся к приезду в республику людей, воюющих на Украине по обе стороны фронта: как чехов, так и пожелавших навестить проживающие здесь свои семьи украинских военных», — написало издание Novinky. Также сообщается для оценки потенциальных угроз уже создана специальная рабочая группа.
Издание выделяет несколько рисков, связанных с возвращением таких лиц, включая проблемы с адаптацией к мирной жизни и возможные психические расстройства у ветеранов. Кроме того, среди прибывающих могут оказаться агенты иностранных спецслужб, использующие программу воссоединения семей в своих целях. Задача чешских властей — своевременно выявлять и нейтрализовать подобные угрозы, подчеркивает издание.
Ранее сообщалось, что Чехия близка к запуску производства 155-мм снарядов на территории Украины, разместив предприятие в зоне с минимальным риском обстрелов. Данный проект призван компенсировать сокращение поставок боеприпасов для ВСУ со стороны США, сообщает «Царьград».